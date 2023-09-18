TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu kez şampiyonlar kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde Somer Şef tarafından duyurulan haber sonrası tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!