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        Haberler Televizyon MasterChef Şampiyonları kimler? MasterChef Türkiye Şampiyonları ne zaman ve hangi gün yarışacak? İşte MasterChef birincileri

        MasterChef Şampiyonları kimler? MasterChef Türkiye Şampiyonları ne zaman yarışacak?

        Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yılların fenomen yarışmacılarının yer aldığı programla ilgili olarak Somer Şef, dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şampyionların da yarışacağını açıkladı. İşte, geçtiğimiz yıllardaki MasterChef birincileri ve yarışacakları tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:30
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        • 1

          TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu kez şampiyonlar kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde Somer Şef tarafından duyurulan haber sonrası tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

        • 2

          MASTERCHEF ŞAMPİYONLAR NE ZAMAN GELECEK?

          MasterChef All Star'da 17 Eylül Pazar günü yapılan elemede veda eden Gamze oldu. Kaptanlık oyunu öncesinde ise Somer Sivrioğlu şampiyonların yarışmaya katılacağı tarihi duyurdu.

          Somer Şef, birincilerin sonraki hafta yani 25 Eylül Pazartesi itibariyle MasterChef'te olacağını belirtti.

        • 3

          İlk katılacak şampiyon ise Uğur Kardaş olacak. Diğer yandan 2020-21 sezonu şampiyonu Serhat Doğramacı, All Star'da olmayacağını açıklamıştı.

        • 4

          MASTERCHEF BİRİNCİLERİ

          2018 - Uğur Kardaş

          2019 - Cemre Uyanık

          2020/21 - Serhat Doğramacı

          2021/22 - Eren Kaşıkçı

          2022/23 - Metin Yavuz

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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