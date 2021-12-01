MasterChef’in 30 Kasım Salı bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde yapıldı. Beş çeşit dolma için yarışmacılar eşleşti ve kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu ve konseydeki oylama ile 1 ve 2. eleme adayını belirledi. İşte MasterChef son bölümde yaşanlar...
MASTERCHEF’TE 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef’te bu akşam Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk takım oyununda karşılaştı. On beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept ise dolmalar. Yarışmacılar, oyun öncesinde klasik numaralar yazılı bıçak ile kura çekimi yaptı. Böylece, yapacağı dolma çeşidini ve rakibini belirledi. Düelloyu kazanan Mavi takım kaptanı Sergen, şeflerin verdiği yarışmacı değiştirme avantajı kullanmak istemedi.
Oyunda birinci sırada yer alan düelloda kalamar dolması yapıldı. 35 dakikalık süre sonunda şefler tadım yaptı. Fakat Tahsin ve Safanur'un yaptığı yemekleri beğenmedi ve iki takıma da puan vermedi. Yani ilk düelloda kazanan olmadı.
Kavun dolması düellosunda Araz ile Görkem karşılaştı. Şefler, bu düelloda kazananın Araz olduğunu açıkladı. Üçüncü düelloda en iyi bıldırcın dolmasını yapan Hasan, Mavi takımı 2-0 öne geçirdi.
Mumbar dolması düellosunda Eren'in daha başarılı oldu ve takımına ilk sayıyı kazandırdı. Böylece Mavi 2-1 Kırmızı oldu.Son düelloda Sergen ve Dilara, kuru patlıcan dolması yaptı. Şefler, iki yarışmacının yaptığı yemekleri tadım yaparak değerlendirdi. İki dolma arasında daha başarılı olan takımına kritik sayı kazandırdı. Dilara, kazanınca beraberlik sağlandı. Skor 2-2 olunca kazanan takımı son oyun belirleyecek. Bu kritik oyunu kaptanlar düellosu şeklinde yapılacak. 30 dakika için üçer tane kalamar dolması yapılması istendi. Süre sonunda kaptanların yaptığı dolmaların tadımı yapıldı. Şeflerin verdiği kritik karara göre dokunulmazlığı 3-2 kazanan Kırmızı takım oldu.
1- Tahsin / Safanur: Kalamar dolması
2- Araz / Görkem : Kavun dolması
3- Hasan / Mert: Bıldırcın dolması
4- Burcu / Eren : Mumbar dolması
5- Sergen / Dilara: Kuru patlıcan dolması
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yaşanacak kıyasıya mücadele sonrasında kazanan ve kaybeden takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Mehmet şefin imza tabağını en yakın şekilde hazırlamak yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, dokunulmazlık kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye’de on beşinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden Mavi takım, önce bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu. Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.
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