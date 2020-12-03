MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engellerin kaldırılması için toplumu duyarlılığa davet ediyor. Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, birbirinden özel konuklar bu kez jüri oluyor.

FEYZULLAH KIYIKLIK ENGELİLER SARAYI NEREDEDİR?

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında yapılan Engelliler Sarayı, Bağcılar’da yaşayan tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere inşa edilmiştir.

Bina; 180 araçlık kapalı otopark, geniş fuaye alanları, atölye odaları, sinema/tiyatro salonları gibi birimleri bünyesinde barındırmaktadır.

Ayrıca 25 atölye odası bulunan yapıda; 2 konferans salonu, bir kapalı sinema ve bir çok amaçlı salonun yanı sıra yemek ve pasta atölyesi de bulunmaktadır. Teknik özellikleri bakımından da engellilere göre dizayn edilen binanın atölye kapıları otomatiktir. Lavabo ve tuvaletler de engelliler için özel olarak düzenlenmiştir.

Türkiye’de bir ilk olan Engelliler Sarayı’nın zemin katında; hidroterapi havuzu, 2 adet tekstil atölyesi, mantar üretim atölyesi, ahşap oyuncak üretim atölyesi, sergi alanı, görme engelliler yürüyüş parkuru, görme engelliler sınıfı, mağaza satış reyonları ve depolar yer almaktadır.

Giriş katta kantin ve oyun salonu, öğretmenler odası, el becerisi atölyesi, halı-kilim atölyesi, kadın ve erkek kuaförlük eğitim sınıfı, 2 çok amaçlı genel eğitim sınıfı, bilgisayar odası ve danışma birimi bulunmaktadır.

Müzik ve sanat atölyeleri, psikolojik danışmanlık birimi, idare odaların bulunduğu ikinci katta ise; gündüz bakım evi ve kütüphane yer almaktadır.

Üçüncü kat; fuaye, sergi salonu, iki seminer salonu, sinema salonu ve çok amaçlı salondan oluşurken teras katta; mutfak ve yemek eğitimi, pasta ve hazır pişirme merkezi, restoran, kapalı oyun salonu bulunmaktadır.