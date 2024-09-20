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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef MasterClass kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı?

        MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu?

        MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni bölümünde; Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktaracak. MasterClass'ta yarışmacılar bireysel olarak yarışacak. Günün sonunda MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Şeflerin standartına uygun yemek yaparak, MasterClass'ı kazanan yarışmacı bu akşamın sonunda belli olacak. İşte MasterChef MasterClass'ı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 19:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:34
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesi... Şefler, MasterClass gecesinde yarışmacılardan 10 dakika içerisinde 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef tecrübelerini yarışmacılara aktardı. Gecenin sonunda şeflerin standartlarına en yakın tabağı yapan yarışmacı MasterClass'ı kazandı. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

          MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşandı. Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktardı. Şefler MasterClass gecesinde yarışmacılardan 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi.

        • 3

          MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.

        • 4

          MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

          MasterClass ödülü belli oldu. MasterClass'ı kazanan yarışmacı, Japonya Türkiye dostluğunun 100. yılı sebebiyle özel misafirlerin ağırlanacağı bir davete Somer Şef'in konuğu olarak katılacak. MasterClass'ı kazanan Onur, Türk-Japon gecesine Bera'yı davet etti.

        • 5

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Şirin

          Kerem

          Yudum

          Beyza

          Erim

          Zübeyde

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Alper (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kerem

          Ezgi

          Nigar

          Nevzat

        • 7

          Kırmızı Takım

          Erim (Takım Kaptanı)

          Semih

          Kaan

          Zübeyde

          Beyza

          Yudum

          Hakan

          Ayşe

          Akın

        • 8

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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