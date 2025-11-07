MasterChef konuğu Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne konuk olan Şef Hüseyin Kankaya, yarışmacılara özel tarifiyle zorlu anlar yaşattı. Deniz ürünlerindeki ustalığı ve yenilikçi dokunuşlarıyla tanınan Kankaya, gastronomi tutkunlarının dikkatini çekti. Silivri Selimpaşa'da aile geleneğinden aldığı birikimi modern mutfak anlayışıyla birleştiren başarılı şef, "Yemek bir ödül olmalıdır" felsefesiyle Türk mutfak sahnesinde kendine özgün bir yer edinmiş durumda. Peki, Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında ve hangi projeleriyle tanınıyor? İşte detaylar...
HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Deniz mahsülleri üzerine Ar-Ge yapan Hüseyin Kankaya Sofram Balık Restaurant'ını işletiyor.
Şef Hüseyin Kankaya, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da doğup büyüdü. Mutfağa 7 yaşında girdi. Çocukluk yıllarından itibaren deniz ürünleriyle iç içe bir ortamda yetişen Kankaya, bu deneyimini zamanla profesyonel mutfak pratiğine dönüştürdü. Aile işletmesinin ikinci kuşak temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve bir çocuk sahibi.
