        Haberler Bilgi Magazin MasterChef konuğu Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Hüseyin Kankaya hayatı ve kariyeri

        MasterChef konuğu Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

        MasterChef Türkiye'nin son bölümüne konuk olan Şef Hüseyin Kankaya, yarışmacılara özel tarifiyle zorlu anlar yaşattı. Deniz ürünlerindeki ustalığı ve yenilikçi dokunuşlarıyla tanınan Kankaya, gastronomi tutkunlarının dikkatini çekti. Silivri Selimpaşa'da aile geleneğinden aldığı birikimi modern mutfak anlayışıyla birleştiren başarılı şef, "Yemek bir ödül olmalıdır" felsefesiyle Türk mutfak sahnesinde kendine özgün bir yer edinmiş durumda. Peki, Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında ve hangi projeleriyle tanınıyor? İşte detaylar...

        Giriş: 07.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:59
          MasterChef Türkiye’de konuk şef koltuğuna oturan Hüseyin Kankaya, yarışmacıları hem lezzet hem de teknik açıdan sınava soktu. Özellikle balık ve deniz ürünleri konusundaki uzmanlığıyla bilinen Kankaya, Selimpaşa’daki aile işletmesini modern gastronomi çizgisiyle yeniden yorumlayarak ülke çapında dikkat çekmeyi başardı. “Yemek bir ödül olmalıdır” mottosunu benimseyen deneyimli şef, ekran başındaki izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Kankaya kimdir ve gastronomi dünyasındaki kariyer yolculuğu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

          HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

          Deniz mahsülleri üzerine Ar-Ge yapan Hüseyin Kankaya Sofram Balık Restaurant'ını işletiyor.

          Şef Hüseyin Kankaya, İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da doğup büyüdü. Mutfağa 7 yaşında girdi. Çocukluk yıllarından itibaren deniz ürünleriyle iç içe bir ortamda yetişen Kankaya, bu deneyimini zamanla profesyonel mutfak pratiğine dönüştürdü. Aile işletmesinin ikinci kuşak temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve bir çocuk sahibi.

