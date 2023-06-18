MASTERCHEF KIVANÇ YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

Sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş, "Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim. Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolü yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum. Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi." dedi.