Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MasterChef Kıvanç'a ne oldu, neden yok? 2023 MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?

MasterChef All Star'dan üzücü bir ayrılık haberi geldi. 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef Kıvanç Ermiş açıklamalarıyla geceye damga vurdu. MasterChef Kıvanç yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından "MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş: 18.06.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • MasterChef 2023 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. 17 Haziran akşamı ekranlara gelen son bölümde ise şoke eden bir gelişme yaşandı. 2019 yarışmacılarından Kıvanç Ermiş yarışmadan ayrılmak istediğini açıkladı. Peki, MasterChef Kıvanç neden ayrıldı? İşte, konuya dair merak edilenler...

  • MASTERCHEF KIVANÇ NEDEN YOK, AYRILDI MI? 

    MasterChef All Star'ın 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. İlk tur yemeklerini yapmak üzere tezgah başına geçen yarışmacılarla sohbet eden Mehmet şef Kıvanç'a söz hakkı verdi. Kıvanç Ermiş yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı.

  • MASTERCHEF KIVANÇ YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

    Sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş, "Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim. Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolü yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum. Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi." dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.