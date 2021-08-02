MasterChef Türkiye'de birinci aşamada İspanya'ya özgü Paella yemeği yapıldı. Bu turda Paella'yı en güzel yapan 6 yarışmacı ikinci aşamaya geçmeyi başardı. Peki MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye finale kim kaldı?

MASTERCHEF'DE FİNALE KİM KALDI?

MasterChef'in ikinci aşamasında şefler ısırgan otunun başrol olduğu yaratıcı bir yemek yapılmasını istedi.

Finale Milhan ve Dilara kaldı. Finalde yer alacak isim MİLHAN oldu.