        MasterChef kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 2 Kasım 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 3 farklı gözlemeyi en güzel şekilde yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçme şansını bulacak. Peki, 2 Kasım Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 02.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:36
        • 1

          Gözleme gecesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 2 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi Takım Kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Barış

          Ayten

          Aslı

          Sümeyye

          Mert

          Çağlar

          Çağatay

        • 4

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

        • 6

          KIRMIZI TAKIM:

          Görseller: TV8

