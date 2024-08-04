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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 4 Ağustos 2024 MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isim...

        MasterChef kim kazandı? İşte ana kadroya yedeklerden giren isim...

        MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! MasterChef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Şefler yarışmacılardan ilk etapta tarhun ile yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi. Peki, 4 Ağustos Pazar MasterChef kim kazandı, ana kadroya yedeklerden giren kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:13
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        • 1

          MasterChef'te 4 Ağustos Pazar akşamı yarışmacılar ilk etapta tarhun ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadro netleşirken yedekler kadrosu için şans devam ediyor. Bu kapsamda, "Ana kadroya yedeklerden giren 21. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 21. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 4 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF YEDEKLER KADROSUNA GİREN İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadro tamamlanırken bugün itibarıyla son iki isim yedekler kadrosuna girerek şansını koruyacak. Peki, 4 Ağustos Pazar MasterChef yedeklerden giren kim oldu? Açıklandığında detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF 20. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren isim Nevzat oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?

          İkinci etabın konusu ise Şıhıl Mahşi oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kerem ana kadroya 19. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te Kaan ana kadroya giren 18. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 7

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

          Nigar

          Beyza

          Emre

          Kaan

          Kerem

          Nevzat

        • 8

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

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