MasterChef'te 4 Ağustos Pazar akşamı yarışmacılar ilk etapta tarhun ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadro netleşirken yedekler kadrosu için şans devam ediyor. Bu kapsamda, "Ana kadroya yedeklerden giren 21. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 21. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 4 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'te yaşanan gelişmeler...