MasterChef kim kazandı? İşte ana kadroya yedeklerden giren isim...
MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlandı. Şimdi sıra yedek yarışmacılarda! MasterChef'te bugün yarışmacılar yedek kadroya girmek için kıyasıya mücadele veriyor. Şefler yarışmacılardan ilk etapta tarhun ile yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi. Peki, 4 Ağustos Pazar MasterChef kim kazandı, ana kadroya yedeklerden giren kim oldu? İşte detaylar...
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MasterChef'te 4 Ağustos Pazar akşamı yarışmacılar ilk etapta tarhun ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadro netleşirken yedekler kadrosu için şans devam ediyor. Bu kapsamda, "Ana kadroya yedeklerden giren 21. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 21. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 4 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF YEDEKLER KADROSUNA GİREN İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadro tamamlanırken bugün itibarıyla son iki isim yedekler kadrosuna girerek şansını koruyacak. Peki, 4 Ağustos Pazar MasterChef yedeklerden giren kim oldu? Açıklandığında detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
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MASTERCHEF 20. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren isim Nevzat oldu.
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MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?
İkinci etabın konusu ise Şıhıl Mahşi oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kerem ana kadroya 19. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te Kaan ana kadroya giren 18. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
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Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
Beyza
Emre
Kaan
Kerem
Nevzat
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde