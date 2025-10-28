28 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor!
28 Ekim Salı akşamı MasterChef'te 7 bölge 7 yemek teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması dikkat çekti.Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Barış olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayten oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.