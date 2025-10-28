Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 28 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        28 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor!

        28 Ekim Salı akşamı MasterChef'te 7 bölge 7 yemek teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:35
        • 1

          Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması dikkat çekti.Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı Barış olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayten oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Onur (Kaptan)

          Furkan

          Çağatay

          Özkan

          Ayla

          Ayten

          Murat Can

          Barış

        • 6

          KIRMIZI TAKIM:

          Mert (Kaptan)

          Gizem

          Hakan

          Sümeyye

          Sezer

          Eylül

          Aslı

          Çağlar

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.

        Yazı Boyutu
