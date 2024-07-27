MasterChef Türkiye'de 14. önlük sahibini buluyor. MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan olurken, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı...