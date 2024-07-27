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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı 27 Temmuz 2024? MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te 14. önlüğün sahibi: 27 Temmuz MasterChef kim kazandı?

        MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde şefler yarışmacılardan kuzu böbrekten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 14. yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu?" İşte 27 Temmuz 2024 MasterChef'te 14. önlüğün sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:09
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de 14. önlük sahibini buluyor. MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan olurken, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan kuzu böbrekten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 14. önlüğün sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 6

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 8

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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