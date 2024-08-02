MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için yarışmacılar arasında rekabet sürüyor. Son iki önlüğün kaldığı yarışmada, MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya 19. önlüğün sahibi olmak için mücadele verdi. İki etaplı finalin ardından şeflerin verdiği yemeği daha iyi yapan yarışmacı, ana kadroya giren 19. yarışmacı oldu. İşte 2 Ağustos 2024 MasterChef ana kadrosuna giren son yarışmacı...
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MasterChef'te ana kadro için son şanşlar... MasterChef'te 18. önlüğün sahibi Kaan olurken, ana kadroya 19. yarışmacı olarak girecek isim, Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan tahinden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
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İkinci etabın konusu ise Şıhıl Mahşi oldu.
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kerem ana kadroya 19. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te Kaan ana kadroya giren 18. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?
İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
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Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
Beyza
Emre
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde