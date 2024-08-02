MasterChef'te ana kadro için son şanşlar... MasterChef'te 18. önlüğün sahibi Kaan olurken, ana kadroya 19. yarışmacı olarak girecek isim, Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...