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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz 2024 MasterChef All Star 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz MasterChef 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef All Star'da ana kadro şekilleniyor. Zeynep, Hakan ve Onur'un ardından MasterChef'te ana kadroya girecek 4. yarışmacı bu akşam belli olacak. MasterChef yeni bölümde şefler yarışmacılardan, soya sosundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin ardından şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda bir yarışmacı 4. önlüğün sahibi olacak. İşte 15 Temmuz 2024 MasterChef kim kazandı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:44
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        • 1

          MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına kıyasıya bir mücadele içine giriyor. MasterChef All Star yeni bölümünde en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı dördüncü önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 15 Temmuz 2024 MasterChef 4. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef'te 4. önlüğün sahibi...

        • 2

          15 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te bu akşam şefler yarışmacılardan soya sosundan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. 4. önlüğün sahibi şeflerin değelendirmeleri sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan üçüncü isim Onur oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef 2024 ana kadroya giren ikinci isim Hakan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİMDİ?

          MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren ilk yarışmacı Zeynep oldu.

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