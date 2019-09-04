04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef eleme heyecanı bu sezon ilk kez bu akşam yaşandı. Dün akşam belirlenen 2 eleme adayına bu akşamki dokunulmazlık oyunun sonucunda belirlenen 2 eleme adayı daha eklendi. Dokunulmazlık oyunu için yemekleri Darülaceze'de yapıldı. Oldukça renkli anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda ayrıca duygusal anlar da yaşandı. Son eleme oylamasında ise gergin anlar yaşandı. Şefler de gerginliğe ortak oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in bu haftaki son dokunulmazlık oyunu Darülaceze'de yapıldı. Yemekler yapılırken ve tadılırken yaşanan duygusal anlar programa damga vurdu. Bir Darülaceze sakininin hayat hikayesi herkese duygusal anlar yaşattı. Darülaceze sakinlerinin puanlamalarına göre son dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Böylece bu akşam da Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşamın bireysel dokunulmazlık oyunu için yapılan yemek talaş böreğiydi. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için talaş böreğini yaparken, Mavi takım da balkondan Kırmızı takıma destek oldu. Talaş böreğini en kötü yapan isim Onur oldu. Jüri üyeleri Cemre'nin tabağını ise en iyi tabak olarak seçti. Böylece Cemre bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Suna, MasterChef'in ilk eleme adayını EKİN olarak belirledi. Takımın içinde yapılan oylamada ikinci eleme adayı EDA oldu.
Bugün de Cemre bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, günün en kötü tabağını çıkaran ONUR'u üçüncü eleme adayı olarak gösterdi. Dördüncü ve son eleme adayı da Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylama ile belli oldu. Oylama sırasında Mustafa'nın Onur'u eleştirirken kullandığı "Ben şef olsaydım, senin tabağını kabul etmezdim" sözleri jüriden büyük tepki gördü. Dördüncü eleme adayı MUSTAFA oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'in ilk eleme yemeği Somer Şef'in kısır tartar yemeğiydi. Teknik isteyen yemek 4 yarışmacıyı da oldukça zorladı. Somer Şef'in tabağına en çok benzeyen tabak Ekin oldu. Böylece Ekin eleme potasından çıkan ilk isim oldu. Somer Şef'in tabağına en yakın ikinci tabağın sahibi Mustafa oldu. MasterChef'e veda ederek yarışmadan ilk ayrılan yarışmacı ONUR oldu. Eda bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.
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