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        Haberler Televizyon MasterChef kim elendi? 22 Ekim 2023 MasterChef hangi yarışmacı gitti? MasterChef All Star'a elenen yarışmacı açıklandı

        MasterChef'e veda eden isim kim oldu? Dün akşam elenen isim belli oldu!

        MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar yarışmada kalmak için kıyasıya rekabete girdi. Bu haftanın eleme adayları ise şeflerin oylarıyla belli oldu. Eleme potasında olan isimler ise oldukça güçlü adaylar. Kimin kazandığı ise daha da merak konusu olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 22 Ekim 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:01
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        • 1

          MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Böylelikle bir isim dün akşam MasterChef'e veda etti. İşte 22 Ekim 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

        • 2

          22 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Eleme potasına giren isimler belli oldu; Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Alican, Sergen ve Tanya.

        • 4

          21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

        • 5

          20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

        • 6

          20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.

        • 7

          20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.

        • 8

          19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

        • 9

          19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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