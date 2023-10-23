MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Böylelikle bir isim dün akşam MasterChef'e veda etti. İşte 22 Ekim 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...