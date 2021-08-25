TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroda ter döken isimlerden biri olan MasterChef Görkem Demiral ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Görkem Demiral İzmir’de doğmuş. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor.

Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor.

Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor.

MasterChef Görkem aynı zamanda Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmış.