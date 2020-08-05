MasterChef Furkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte genç aşçı Furkan Yalçın hakkında detaylar...

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi.