MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayları MasterChef izleyicisi tarafından araştırılıyor. Dün akşam iki kişinin eleme potasına girmesinin ardından bu akşam da dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki kişi elemeye kaldı. Jüri üyelerinin verdiği menüyü yapmaya çalışan yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. İşte, 20 Kasım MasterChef Türkiye son bölüm...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 51. bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan döner yapmasını istedi. Mavi ve Kırmızı takım 1,5 saatlik sürede iskender, pilav üstü döner ve dürüm döner hazırlamaya çalıştı. Kazan takım ise Mavi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yeniden tezgah başına geçti ve eleme potasına girmemek için mücadeleye girdi. Jüri üyeleri yarışmacılardan tavuk ciğeri ile yaratıcı bir yemek hazırlamasını istedi. Rıfat, Suna, Güzide ve Batuhan 45 dakikada verilen menüyü hazırlamaya çalıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Rıfat oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 20 KASIM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme potasına ilk olarak Batuhan'ı gönderdi. En çok oyu alan Suna'da eleme potasına girdi. Kıvanç, Yasin, Suna ve Batuhan yarın akşam elenmemek adına son kez tezgah başına geçecek.