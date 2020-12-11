İşte MasterChef eleme adayı!

MasterChef Türkiye'de büyük final yaklaşırken yarışmacılar oyunları kazanmak için ellerinden geleni yapıyor. Son hafta Kırmızı takım; Emir, Özgül ve Eray'dan oluştu, Mavi takım ise Sefa, Barbaros ve Serhat'tan meydana geldi. MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef birinci eleme adayı...

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de şeflerin istediği kış yemekleri menüsünü en iyi Kırmızı takım yaptı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Emir, Serhat ve Barbaros, Somer şefin mercan resifi tabağını yaptı.

Dokunulmazlığı Serhat kazandı.

Sefa eleme adayı oldu.