MasterChef Türkiye'nin 2019 yılındaki sezonunda Güzide, Alican ve Cemre'den daha az puan alarak eleme potasına giden ve yarışmadan elenen Ekin Ulaş yeniden ekrana geldi. Et yemeklerinde başarılı olan Ekin, yaratıcılık yemeklerinde istediği başarıya ulaşamayınca yarışmaya veda etmişti. MasterChef Ekin Ulaş kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ekin mesleği ne?

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Boğa burcudur. 13 senedir aşçılık yapmaktadır. Bir abisi ve bir kız kardeşi vardır. Fenerbahçe taraftarıdır. Basketbol oynamaktan, yüzmekten hoşlanıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiştir. Elazığlıdır.