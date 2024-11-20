MasterChef'te eleme adayı açıklandı! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 20 Kasım akşamı İtalyan lezzetleri ile yarıştı. Jüri üyeleri ve konuk jüri Mario Mozetti yarışmacılardan İtalya yemeklerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, 20 Kasım Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 20 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de haftanın yeni dokunulmazlık oyunu için mücadele sona erdi. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İtalya lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? (20 KASIM)
MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. Gecenin bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre olurken, eleme adayı Kaan oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Marketten alınan 7 farklı ürünü iki farklı yemekte kullanılacağı gecede, Erim büyük ödülün sahibi oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler değerlendirmeleri sonucunda en iyi mantıyı yapan Onur mavi takım kaptanı olarak seçildi. Mavi takım kaptanı Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Eda'yı seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi takım
Onur (Takım Kaptanı)
Beyza
Kerem
Şirin
Semih
Muratcan
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Kırmızı Takım
Eda (Takım Kaptanı)
Emre
Alper
Kaan
Erim
MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 KASIM?
MasterChef'te elenen son isim Ezgi oldu.