        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım 2025 Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 6 Kasım Perşembe akşamı 7 bölge 7 yemek teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 6 Kasım Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 06.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:44
        • 1

          MasterChef'te takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması gündeme geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci etapta bireysel dokunulmazlık için mücade etti. En başarılı tabağı yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın üçüncü eleme adayı Hakan'ın seçimi ile Murat Can oldu oldu. Takım oylaması sonucunda eleme potasına giden dördüncü yarışmacı ise Sümeyye oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Furkan (Takım Kaptanı)

          Gizem

          Sümeyye

          Hakan

          Mert

          Murat Can

          Onur

          Çağlar

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Çağatay

          Ayla

          Sezer

          Ayten

          Barış

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

          Görseller: TV8

