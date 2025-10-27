MasterChef'te heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Onur, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Mert olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...