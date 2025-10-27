MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Kaptanlık oyununun ardından, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak. Gecenin konseptinde yarışmacılar, Kore Mutfağına özgü yemekler yapacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayları...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Onur, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Mert olmuştu. Yeni bölümde ise mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.