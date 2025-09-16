MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Günün dolmalar oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynandığı gecede, eleme potasına giden yarışmacılar belli oldu. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 16 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
- 1
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu İhsan kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Onur oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
- 3
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
-
- 4
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla haftanın ilk eleme adayı olarak Sezer'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım kaptanının seçimi ile Furkan oldu.
- 5
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
- 6
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025
Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.