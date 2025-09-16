Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Eylül 2025 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Günün dolmalar oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynandığı gecede, eleme potasına giden yarışmacılar belli oldu. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 16 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:32
        • 1

          MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu İhsan kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Onur oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla haftanın ilk eleme adayı olarak Sezer'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım kaptanının seçimi ile Furkan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi Takım

          İhsan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Furkan

          Ayla

          Gizem

          Sezer

          Mert

          Eylül

          Çağlar

          Meryem

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Özkan

          Murat Can

          Barış

          Cansu

          İrem

          Nisa

          Ayten

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

          Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

        Habertürk Anasayfa