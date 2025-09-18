Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 18 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Tarihi zirve sonrası fiyatlarda sert düşüşler görüldü. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed’in faiz indirimi kararı sonrası altının ons fiyatı, dün 3700 doları aşarak rekor kırdı. Ancak artan satış baskısı nedeniyle ons altın 3 bin 651 dolara geriledi. Gram altın ise 4 bin 830 seviyelerine kadar indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.832,4860
Satış: 4.832,9910
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.650,53
Satış: 3.651,41
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.731,9800
Satış: 7.901,9400
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.927,9100
Satış: 31.511,1000
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.132,00
Satış: 32.439,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.413,81
Satış: 15.801,84
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.924,26
Satış: 31.507,04
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.983,22
Satış: 33.805,05
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.708,29
Satış: 3.731,94
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.496,47
Satış: 4.738,60
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.033,00
Satış: 80.848,00
-
- 13