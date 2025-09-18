Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed’in faiz indirimi kararı sonrası altının ons fiyatı, dün 3700 doları aşarak rekor kırdı. Ancak artan satış baskısı nedeniyle ons altın 3 bin 651 dolara geriledi. Gram altın ise 4 bin 830 seviyelerine kadar indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...