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MasterChef ceket savaşları başladı! MasterChef 26 Aralık 2022 ilk ceketi kim giyecek, ilk finalist kim oldu?

MasterChef ceket savaşları başladı! MasterChef 26 Aralık ilk ceketi kim giyecek?

MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başladı. Takım oyunlarının sona ermesinin ardından finale bir adım daha yaklaşılırken, yarışmacılar son 4 şef ceketini almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Usta şefler yarışmacılardan, MasterChef'e kabul edildikleri ilk yemeği yapmaları istedi. İşte 26 Aralık Pazartesi MasterChef ilk finalist...

Giriş: 26.12.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ilk finalist belli oluyor. Takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel oyunlar ön plana çıkıyor. Son 5 yarışmacının kaldığı  programda 4 ceketi alıp finale yükselmek için kıran kırana mücadeleler başlıyor. Peki, "MasterChef 26 Aralık ilk ceketi kim giyecek, ilk finalist belli oldu mu?" İşte 26 Aralık 2022 MasterChef son programda yaşanan gelişmeler...

  • MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

    MasterChef'te 26 Aralık Pazartesi günü Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz, ilk ceket için yarıştılar. Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu. İlk turda ise son 5'teki yarışmacıların, MasterChef'e kabul edildikleri ilk tabakları yeniden yorumlayarak yapmalarını istedi. Ardından şeflerin değerledirmesi sonrasında oylar verildi. Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı.

     

  • Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı.

     

  • İlk ceketi alarak, finale ismini yazdıracak yarışmacı 2. etabın sonunda belli olacak. 

  • MASTERCHEF 25 ARALIK PUAN DURUMU 

    25 Aralık Pazar günü eleme potasında Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele etti. Elenen isim Tolga olurken puan durumu şu şekildeydi;

     

  • Metin: 41 puan

    Görkem: 35 puan

    Burak: 33 puan

    Tolga: 32 puan

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