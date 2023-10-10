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        Haberler Yaşam MasterChef Cantik Pide nasıl yapılır? Cantik Pide tarifi!

        MasterChef Cantik Pide nasıl yapılır? Cantik Pide tarifi!

        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi Cantik pidesini yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Cantik pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Cantik pidesi tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 23:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:56
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        Cantik Pide nasıl yapılır?
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler bu etap için yarışmacılardan Cicirya pidesi yapmalarını istedi. Hal böyle olunca izleyiciler arama motorlarında: "MasterChef Cantik pidesi nasıl yapılır? Cantik pidesi tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        CANTİK PİDE MALZEMELERİ NELER?

        Hamuru İçin:

        2 su bardağı su(ılık)

        1 çay bardağı süt

        1 paket stant maya (10 gram)

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        1 yemek kaşığı (silme)tuz (azaltıp arttırılabilir)

        1/2 çay bardağı sıvı yağ

        1 adet yumurta beyazı

        5 su bardağı un

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        Hamuru Toparlamak İçin:

        4 yemek kaşığı un

        Kıymalı Harcı İçin:

        300 gram kıyma

        2 adet kuru soğan(küp doğranmış)

        1 adet kapya biber(küçük küpler halinde doğranmış)

        6 adet yeşil köy biberi(ince doğranmış)

        2 adet domates(küp doğranmış)

        1/4 demet maydanoz(ince kıyılmış)

        1 tatlı kaşığı karabiber

        1/2 yemek kaşığı kuru kekik

        1 çay kaşığı kimyon

        1 yemek kaşığı tereyağı

        Kenarları İçin:

        1 adet yumurta sarısı

        CANTİK PİDE NASIL YAPILIR?

        Bir kap içinde mayayı, toz şekeri, ılık suyu ve sütü iyice karıştırın. Karışımın üzerini örtün ve mayanın aktive olması için yaklaşık 5 dakika bekletin.

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        Bezeleri hazırlamak için mayalama işlemi sırasında bekleyin. 5 dakika sonra, mayalı karışımın üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin, ardından iyice karıştırın.

        Geniş bir kaseye unu havuz şeklinde açın. Sıvı karışımı unun içine dökün ve tüm malzemeler iyice yoğrulana kadar karıştırın.

        Hamur homojen bir kıvama geldiğinde üzerini streç film ile kapatın ve yaklaşık 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakın.

        Bu sırada kıymalı harcı hazırlayın. Tüm kıymalı harç malzemelerini bir kasede karıştırın.

        Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler yapın ve tezgahı hafifçe unlayarak bezeleri yuvarlayın.

        Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine bezeleri aralarında boşluk bırakacak şekilde dizin.

        Elinizi hafifçe yağlayarak, her bezeyi kenarları biraz yüksek olacak şekilde parmaklarınızla açın.

        Kıymalı harcı hazırladığınız hamurun ortasına yerleştirin ve eşit bir şekilde dağıtın.

        Fırça yardımıyla hamurların kenarlarına yumurta sarısı sürün.

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

        Piştikten sonra, pideyi fırından çıkarın ve yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirin. Sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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