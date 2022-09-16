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Haberler Gündem MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Burak Kaya ne iş yapıyor, oyuncu mu?

MasterChef Burak Kaya hakkında merak edilenler...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 yarışmasına gerek başarılı performansı ile gerekse söylemleri ile damga vuran Burak Kaya'nın hayatı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

16.09.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Burak Kaya ne iş yapıyor, oyuncu mu?
MasterChef Burak Kaya kimdir?
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MasterChef 2022 yarışmasının mücadeleci isimlerinden Burak Kaya hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Özellikle oyuncu olup olmadığı konusunda izleyicileri meraklandıran Burak Kaya hakkında bilinmeyen tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BURAK KAYA KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Burak Kaya aslen Çerkes kökenlidir. Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde mutfak bölümünü tamamlayan yarışmacı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde tamamlamıştır. İkinci üniversitesinde İşletme bölümünü tercih eden Burak Kaya, okulu yarım bırakmıştır.

BURAK KAYA OYUNCU MU?

Eğlence sektöründe işletmecilik ile uğraşan Burak Kaya, reklam yüzü olmuş ve dizi, sinema projelerinde boy göstermiş. 7 yıl mutfağa ara veren Kaya, MasterChef ile geri dönmüş.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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