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        Haberler Bilgi MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril Yavuz nerelidir ve kaç yaşında?

        MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril Yavuz nereli ve kaç yaşında?

        MasterChef Türkiye 2024'te ana kadro için yarış sürüyor. 7. yarışmacının ana kadroya dahil olduğu yarışmada 8. önlüğün sahibi bu akşam belli olacak. Yayınlanan yeni bölümde 'Nefes alamıyorum' ifadelerini kullanan MasterChef yarışmacılarından Beril, yarışmacı ve şeflerde endişe yarattı. Peki, "MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril Yavuz nerelidir ve kaç yaşında?" İşte MasterChef Beril'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:34
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          MasterChef yeni bölümünde, ana kadroya girebilmek adına mücadele veren Beril Yavuz, tezgah başında fenalık geçirdi. MasterChef Beril Yavuz'un sağlık durumu, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, "MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril Yavuz nerelidir ve kaç yaşında?" İşte MasterChef Beril kimdir sorusunun yanıtı...

        • 2

          BERİL YAVUZ KİMDİR?

          Yavuz, Tekirdağ Saray'dan yarışmaya katıldı. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları'ndan 2019'da yılında mezun oldu. Tanya'nın arkadaşı olan Yavuz, babasının rahatsızlığı nedeniyle mesleğe bir süre ara verdi, Tekrar mutfağa dönmek isteyen Beril, İtalya'da ve Bursa'da çalıştı, Abu Dabi'ye gitti.

        • 3
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