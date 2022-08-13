MasterChef Türkiye son bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadroya giren 11.isim belli olmuştu. 13 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yeni bölüm ile MasterChef ana kadroya giren 12.yarışması belli olacak. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için ter dökerken ""MasterChef kim kazandı, ana kadroya giren 12.isim kim oldu, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" araştırmaları da hız kazandı. MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacılar hakkında merak edilenler...