DHA

Aydın'da Nazilli'nin 3 kilometre kuzeyinde, Bozyurt ve Eycelli mahalleleri arasında uzanan dar bir vadi içindeki Mastaura Antik Kenti'ndeki kazılarda, 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kanalizasyon sistemi bulundu.

KANALİZASYON SİSTEMİNİN İÇERİSİNE GİRDİLER

Mastaura'da Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akkurnaz tarafından yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan su kanalizasyon sistemi basın mensuplarına tanıtıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti kanalizasyon sisteminin içerisine girip, inceleme yaptı.

"YAPININ BÜYÜKLÜĞÜ BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Mastaura Antik Kenti'nin 160 dönümlük bir alana yayıldığına dikkat çekip, "Kazı etabında olan 50 dönümünü kamulaştırdık. Son 2 yılda burada yaptığımız çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura da bulduğumuz arena yapısının bütünüyle ayakta duran mimarisi oldu. Kazı başkanımız ile birlikte 2 yılda büyük mucizelere imza attık. 2 milyonluk kamulaştırma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bugün ortaya çıkan yeni keşifle birlikte çalışmalarda yeni bir soluk kazandı. M.S. 2'nci yüzyıldan kalma 1800 yıllık bir su kanalizasyon sistemi ortaya çıktı. Yapının büyüklüğü bizi de çok şaşırttı. İçinde yürüyebileceğimiz, içindeki ayrılan kollarla kentin geneline yayılan bir sistemle karşılaştık. Bu anlamda belediyecilik anlamında da bir örnek teşkil etti. O günlerdeki bir kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak karşımızda olması kentin ihtiyaçlarına karşılıyor olması açıkçası bizi mutlu etti" dedi.

"BİR İNSAN RAHATLIKLA İÇİNDE GEZEBİLİYOR"

Kentin içinden antik dönemde dere geçtiğini belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ise "Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları var. Bugün gördüğümüz de o dönemdeki antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniği ve malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluğu dönemi dediğimiz M.S. 200'lü yıllarda inşaatı başlamış zaman içinde de tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sitemidir. Kanalizasyon sistemi kentin sokak ve caddelerinin altından geçerek atıkların dışarıya atılmasını sağlayan bir sistemdir. Bir insanın içine girerek rahatlıkla gezebileceği boyuttadır. Bulunduğumuz noktada bir arıtma olduğunu değerlendiriyoruz. Arıtıldıktan sonra biraz daha temiz olarak dereye akıyor. 20 metre kadar gidebiliyoruz ancak ondan sonra belirli yerlerde göçükler var" diye konuştu.