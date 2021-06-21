Maske yasağı kalktı mı? Hemen belirtelim ki maske yasağı henüz kalkmadı. Ancak gözler bugün ki Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda... Bugün ki toplantıda kademeli normalleşme ile ilgili bir dizi kararların alınması bekleniyor. Maske yasağı ile ilgili bir karar alınması durumunda bunu sizlerle paylaşacağız...

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Başta Bilim Kurulu üyeleri olmak üzere birçok uzman aşı sürecinin ilerlemesiyle birlikte bulaş riskinin devam ettiğini bu nedenle maske yasağının devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bu nedenle bugün ki Kabine Toplantısı'nda da maske yasağının kaldırılması beklenmiyor.