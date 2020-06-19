Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'maske takılması zorunlu kentler' listesini duyurdu. Listeye İstanbul, Ankara ve Bursa'da eklenerek toplam 45 ilde maske zorunluluğu geldi.

İSTANBUL'DA MASKE TAKMAMANIN CEZASI BELLİ OLDU

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakıldığı için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılık dün akşam saatlerinde alınan kararla son buldu. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kuralımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." dedi.

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller;

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şırnak

Tunceli

Uşak

Zonguldak

Diyarbakır

Erzurum

Kayseri

Rize

Şanlıurfa