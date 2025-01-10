Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Maske takıp vurmuştu, yakayı eleverdi | Son dakika haberleri

        Maske takıp vurmuştu, yakayı eleverdi

        Bursa'da husumetlisini maske takıp vuran bir kişi polisin 120 güvenlik kamerasını izlemesinin ardından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maske takıp vurmuştu, yakayı eleverdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da Ercan Ö.’yü (53), tanınmamak için yüzüne tıbbi maske takarak tabancayla vurarak yaralayan Ahmet Muhammet A. (29), polisin izlediği 120 güvenlik kamerası sonrası yakalandı. İkili arasında daha önce araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandığı ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Temel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Muhammet A., araç park yeri nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Ercan Ö.'yü sokak üzerinde beklemeye başladı.

        İkili karşılaşınca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Muhammet A., yanındaki tabancayla Ercan Ö.'ye 3 el ateş etti. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı çevredekiler tarafından bir kafeye taşınırken, ilk müdahalesi kafe işletmecileri ve çalışanlarınca yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNDE TIBBİ MASKEYLE GELDİ

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 120 güvenlik kamerası izlenirken, şüphelinin olay yerine tanınmamak için tıbbi maske takarak geldiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Ekipler, Ahmet Muhammet A.'yı olaydan 18 saat sonra Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Ahmet Muhammet A.’nın, daha önce araç park yeri yüzünden tartışıp aralarında husumet olduğunu söylediği Ercan Ö.'yü, kendisine hakaret ettiği için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Habertürk Anasayfa