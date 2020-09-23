AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çilingirler Caddesi'nde maske denetimi sırasında maske takmadıkları belirtilen iki kişiye kimlik sordu.

AA'nın haberine göre, kimliklerini beyan etmeyen ve bu yüzden polis merkezine götürülecekleri ifade edilen iki kişi, polis memurlarına güç kullanarak mukavemet gösterdi.

Etkisiz hale getirilen B.İ. ve A.I. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldı. Maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri gerekçesiyle de B.İ. ve A.I. hakkında işlem yapıldı.

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