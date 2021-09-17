"Maske cezası" dolandırıcılığı! Şimdi de bu mesajı gönderiyorlar

Koronavirüs ile mücadele sürerken, sahtecilik ve dolandırıcılıklar da artarak devam ediyor.

Sahte negatif koronavirüs sonucu, sahte PCR testinden sonra şimdi de sahte maske cezası mesajları gündeme geldi.

Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır" denilerek verilen linke tıklanması bekleniyor.

Bu mesajı alanların, dolandırılmamak için linke tıklamaması gerekiyor.