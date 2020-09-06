Habertürk'ten Tolga Asla'ın haberine göre; Başakşehir Futbol Kulübü'yle şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzatan futbolcu Martin Skrtel, dün akşam Bebek'te görüntülendi.

Skrtelova, eşi Barbora Skrtelova ve arkadaşları ile birlikte bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta aracıyla Bebek'ten ayrılan Slovak futbolcu ve eşi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "İyi akşamlar" dedi.