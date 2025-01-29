Martin Macik Jr.’ın Dakar 2025 zaferine Prometeon damgası

İstanbul, 28 Ocak 2025 – Ticari, tarımsal ve arazi tipi (OTR) lastiklerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlamasında lider şirket Prometeon Tyre Group Dakar 2025’te kamyon kategorisinde Martin Macík Jr.'ın olağanüstü zaferini kutluyor. Dünyanın en zorlu yarışı olarak dikkat çeken efsanevi rallinin 47. edisyonu, 3-17 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde düzenlendi.

Dakar 2025, toplamda 7.700 kilometrelik zorlu parkuruyla, 5100 km’si zamana karşı olmak üzere, bir prolog, 12 etap, 48 saatlik özel kronometreli yarış ve teknik destek alınmayan maraton etabıyla gerçekleşti. Prometeon S02 Rally lastikleri, zorlu koşullarda dayanıklılığını göstererek, Macík ve ekibine kum ve kayalık gibi zeminlerde üstün performans sağladı. Macik ve ekibi yarışın 12 etabından 10'unu kazanarak, rakiplerini 2 saat 21 dakikalık bir farkla geride bıraktı.

Yarışın galibi olan Prometeon sporcusu Martin Macík Jr., “Bu zafer beni inanılmaz mutlu etti. Prometeon’un desteği olmadan bu başarı mümkün olamazdı. Birlikte geliştirdiğimiz S02 Rally lastiği, Dakar’ın zorlu koşullarında harika bir performans sergileyerek bizi birinciliğe taşıdı. Gelecekte birlikte üstesinden geleceğimiz yeni zorluklar için sabırsızlanıyorum” diyerek yarışta elde ettiği başarıda Prometeon’un önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Prometeon Teknoloji Direktörü Alexandre Bregantim ise, “Martin Macík Jr.’ın Dakar zaferine Prometeon markalı lastiklerimizle katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca Claudio Bellina, Danilo Petrucci ve Marco Arnoletti’den oluşan Italtrans Team’e verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Dakar, lastiklerimizin en zorlu koşullarda dayanıklılığını ve üstün performans sağladığını kanıtlayan önemli bir test alanı. Bu süreç aynı zamanda ürünlerimizi sürekli geliştirmemiz için değerli içgörüler sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez tanıtılan Prometeon S02 Rally lastikleri, yeni Serie 02 ailesinin bir parçası olarak ralli yarışları için özel olarak tasarlandı. Lastiğin, güçlendirilmiş yanak yapısı, özel tasarlanmış sırt deseni, geniş sıcaklık ve zemin aralığında maksimum çekiş sağlayan hamur karışımı ve dayanıklı topuk yapısı en zorlu arazi koşullarında bile olağanüstü dayanıklılık ve mükemmel yapısal bütünlük göstermesini sağlıyor.