Marmaris'teki safari faciasında son görüntü ortaya çıktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cip safariye katılan turistlerin bulunduğu aracın devrilerek başka bir araçla çarpıştığı kazayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda, 5 kişinin öldüğü aracı kullanan zanlının tam kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kazanın ardından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.
Fotoğraf: DHA
Trafik bilirkişi raporunun hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer zanlı ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildiği, makine bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ve ekipmanının tur için elverişli olduğu görüldü. Aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği ve sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandı."
Fotoğraf: AA
Kazadan sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen cipin şoförü Murtaza A. tutuklandı, tur şirketinin sahibi Cemile A., adli kontrol şartı ile cipe çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kudret Temizkalay ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, turistlerin safaride diğer turistlerle su savaşı yaptığı görülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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