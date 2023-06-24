Marmaris'teki orman yangınında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan şüpheli M.A. (44), polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma kapsamlı şekilde yürütülürken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de görevlendirildi.

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 34 arazöz, 17 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 treyler, 13 minibüs, 5 yakıt tankeri, 1 seyyar tamir aracı, 1 yangın yönetim aracı, 20 teknik personel, 18 orman mühendisi ve 380 işçi ile karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDI Yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesetle ilgili olarak M.A., gözaltına alındı. 'Kasten orman yakma' ve 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve 'hırsızlık, 'kasten yaralama', 'cinsel istismar' ve 'tehdit' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesede yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için alınan kan numunesi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği olayla ilgili olarak bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelenirken, soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de görevlendirildi.