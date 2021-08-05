Marmaris'te arazöz devrildi: 4 yaralı

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA'nın haberine göre, Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin tedavisi ayakta yapıldı. Diğer 2 işçi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.