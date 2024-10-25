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        Haberler Gündem Güncel Marmaris Körfezi'nde atık temizliği | Son dakika haberleri

        Marmaris Körfezi'nde atık temizliği

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Marmaris sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon, meyve ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplandı. Teknede depolanan atıklar bertaraf edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:27
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, Marmaris Körfezi ile çevredeki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkları tespit etti.

        • 2

          Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, sabah erken saatlerde Marmaris Netsel Marina'daki iskeleden "Ahtapot-4" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla körfeze açıldı.

        • 3

          İçmeler Plajı, Cennet Adası, Yalancıboğaz mevkilerinde ve yat limanı boyunca temizlik yapan tekne, topladığı atıklarla iskeleye döndü.

        • 4

          Çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon, meyve ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplandı.

        • 5

          Teknede depolanan atıklar bertaraf edilecek.

        • 6

          Marmaris Körfezi'nde çalışma yapan tekneyi gören bazı vatandaşların da kanolarla denize açıldıkları ve yüzeyden topladıkları atıkları temizlik yapan tekneye getirdikleri görüldü.

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