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        Haberler Gündem Güncel Marmaray seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Marmaray seferleri iptal edildi

        Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:24
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        Marmaray seferleri iptal edildi
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        Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

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