Marmaray milli maçı izlemek için durdu, o anlar kameraya yansıdı
Bakırköy'de seyir halindeki Marmaray treni, durarak dev ekranda milli maçı izleyen vatandaşlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Sanatçılar Parkı'nda maçı izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti.
DHA'nın haberine göre kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.