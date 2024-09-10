Marmara ve Ege için uyarı! Gece saatlerine dikkat

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.