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Marmara ve Ege'de sağanak var, deprem bölgesinde hava açık

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve batı Akdeniz'de sağanak yapış bekleniyor. Diğer bölgelerin açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Deprem bölgesinde ise yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları Elazığ'da 9, Malatya'da 8 derece olacak

27.01.2020 - 07:30 | Güncelleme:
hava durumu son dakika
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu

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