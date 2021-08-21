Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın, görev süresi dolan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine atanmasının ardından boşta kalan koltuğa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
MUSTAFA KURT KİMDİR?
Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt, 1964 yılında Bafra/Samsun’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’ da tamamlayan Mustafa Kurt, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulundu. 1996 yılında doçent 2002 yılında Profesör oldu.
Mustafa Kurt, akademik kariyeri boyunca bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında çalışmalar yapmış, ilgili konularda çeşitli yayınları olmuştur.
MUSTAFA KURT'UN İDARİ KARİYERİ
Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulundu. Marmara Üniversitesi Rektör danışmanlığı, Yaz Okulu Koordinatörlüğü, Müfredat Komisyonu üyeliği, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, 2019 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği ve 2018 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mustafa Kurt, 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Üniversitesi rektörü olmuştur.
Mustafa Kurt evli ve üç çocuk babasıdır.
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