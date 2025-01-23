Marmara sessizce ölüyor

Marmara Denizi’yle ilgili uyarılar her geçen gün artıyor, ciddileşiyor. Geçtiğimiz haftalarda eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Marmara’yla ilgili uyarılarını dile getirmiştim.

Öztürk, Marmara’yla ilgili uyarılarını artırıyor. İşte o çarpıcı tespitler...

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* Müsilaj örümcek ağı gibi Marmara Deniz’ini kaplamış durumda.

* Deniz dibini örten, kaplayan, müsilaj dip canlılarını oksijensiz bırakarak öldürüyor.

* Müsilaj, Marmara Denizi’ndeki çözünmüş oksijeni hızla tüketmektedir.

* Marmara Denizi, adeta bir sessizlik içinde yok oluyor.

* Dip balığı olan kırlangıç balığı, müsilajlı zorlu ortamda hala yaşam mücadelesi veriyor; ama ne kadar daha dayanabilir?

* Müsilaj bulaşmış balıklar yavaş yavaş ölür.