Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Marmara için Gelibolu'dan numune alındı | Son dakika haberleri

        Marmara'da plastik ve metal araştırması: Gelibolu'dan numune alındı

        Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ve ekibi Marmara Denizi'nde mikro plastikler ile ağır metallerin etkilerini araştırmak üzere Gelibolu ve çevresinden numune aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara için Gelibolu'dan numune alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ve ekibi Marmara Denizi'nde mikro plastikler ile ağır metallerin etkilerini araştırmak üzere Gelibolu ve çevresinden numune aldı.

        Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Sönmez, projenin 3. faz çalışmaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini bu nedenle de Gelibolu'dan numune aldıklarını söyledi.

        Karar vericilere Marmara Denizi'nin durumu hakkında bir rapor sunmak istediklerini anlatan Sönmez, "Proje bittiği zamanda bütün paydaşlarla birlikte bir toplantı yapacağız. Belediyeler, kamu kurumları, bakanlıklarla ilgili bir toplantı yapıp ortaya çıkan sonuçları kendilerine ileteceğiz. Buna göre de Marmara Denizi için yapılacak işler ve alınacak önlemler kendilerine bir yol haritası sunacağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Marmara Denizi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Habertürk Anasayfa