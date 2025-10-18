Marmara için Gelibolu'dan numune alındı

Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez ve ekibi Marmara Denizi'nde mikro plastikler ile ağır metallerin etkilerini araştırmak üzere Gelibolu ve çevresinden numune aldı.

Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan Doç. Dr. Sönmez, projenin 3. faz çalışmaları için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini bu nedenle de Gelibolu'dan numune aldıklarını söyledi.

Karar vericilere Marmara Denizi'nin durumu hakkında bir rapor sunmak istediklerini anlatan Sönmez, "Proje bittiği zamanda bütün paydaşlarla birlikte bir toplantı yapacağız. Belediyeler, kamu kurumları, bakanlıklarla ilgili bir toplantı yapıp ortaya çıkan sonuçları kendilerine ileteceğiz. Buna göre de Marmara Denizi için yapılacak işler ve alınacak önlemler kendilerine bir yol haritası sunacağız" dedi.